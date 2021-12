Bormio-Training: ÖSV-Abfahrer nicht vorne dabei

Am Montag (11.30 Uhr) steht ein weiteres Training für das Rennen am Dienstag auf dem Programm. Zusätzlich sind am Mittwoch und Donnerstag noch zwei Super-G geplant. Mayer ist Weltcup-Gesamt-Zweiter und führt sowohl in der Abfahrts- als auch in der Super-G-Wertung.