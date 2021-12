Fußgängerin (75) in Telfs von Fahrzeug erfasst

Kurz nach 16.15 Uhr war ein 48-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw in Telfs auf der Obermarktstraße in Richtung Westen unterwegs und bog anschließend in den Max-Föger-Weg ein. Dabei dürfte der Mann die 75-Jährige übersehen haben, die zur selben Zeit den Max-Föger-Weg überquerte.