Bewaffneter 19-Jähriger wollte die Queen ermorden

Angeblich aus Rache für Massaker in Indien

In dem Clip, den der 19-Jährige kurz vor dem Vorfall an Bekannte geschickt haben soll und den die britische Zeitung „Sun“ veröffentlichte, hantiert ein Maskierter mit einer Armbrust und spricht mit verzerrter Stimme. Doch die Gestalt will ihre Identität nicht verbergen, im Gegenteil: Sie nennt ihren vollen Namen. „Es tut mir leid, was ich getan habe und was ich tun werde“, sagt die Person. „Ich werde versuchen, Elizabeth, Queen der Royal Family, zu ermorden.“