Bewaffneter Eindringling auf Schloss Windsor

Die britische Polizei hat am Christtag einen 19-Jährigen festgenommen, der sich kurzfristig Zugang zum Gelände von Schloss Windsor verschafft hatte. Der Mann sei aber nicht in die Gebäude von Queen Elizabeth II. und ihrer Familie vorgedrungen, teilte die Polizei am Samstag mit. Er sei wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch und illegalen Waffenbesitz inhaftiert worden. Die Mitglieder der britischen Königsfamilie wurden demnach über den Vorfall informiert.