Grund zum Feiern? | Grund zum Lachen?

Zum Jahreswechsel wird gerne zurück und voraus geblickt. Blicken wir zwei Jahre zurück - dann soll, so heißt es, Ende des Jahres 2019 in China Covid-19 identifiziert worden sein. Kein Grund zum Feiern. Und heute vor einem Jahr wurde auch in Österreich erstmals eine Impfung gegen Covid-19 verabreicht. Damals war es Grund zu feiern. Jetzt an sich auch. Selbst wenn sich die Erwartung, dass mit der Impfung die Corona-Pandemie beendet werden könnte, nicht erfüllt hat. Mittlerweile sind viele von uns bereits drei Mal geimpft, die vierte pirscht sich nicht nur im Impf-Vorbild-Land Israel bereits an. Der Vorausblick ins neue Jahr fällt heuer gedämpfter aus als vor einem Jahr. Das liegt auch an der Omikron-Variante, die immer näher rückt. In Italien, anfangs ein Corona-Horrorland mit vielen, vielen Toten, dann die längste Zeit vorbildlich in der weiteren Bewältigung der Pandemie wurden jetzt innerhalb eines Tages mehr als 50.000 Neu-Ansteckungen gemeldet. Ein Rekord seit Beginn der Corona-Pandemie. Und auch Frankreich meldete mit mehr als 100.000 Neuinfizierten einen neuen 24-Stunden-Rekord. Auch kein Grund zum Feiern. Dabei steht nach den Weihnachtsfeiertagen jetzt Silvester vor der Tür.