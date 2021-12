„Guter Geist“ für beruflichen Neubeginn in Linz

Im Kampf um die besten Köpfe ziehen die Unternehmen mittlerweile viele Register. Damit sich neu nach Linz übersiedelte Mitarbeitern rasch wohlfühlen, springt nun eine ehemalige Hotel-Managerin in die Bresche: Christine Leitner bietet unter der Marke „Ihr guter Geist“ Hilfe beim Onboarding, also in der Startphase, an.