Kongo: Mehrere Tote bei Selbstmordanschlag

Radikalislamistische Rebellengruppe wohl verantwortlich

Beni liegt im Norden des zentralafrikanischen Staats in einer Region, in der Sicherheitskräfte der Demokratischen Republik Kongo und des Nachbarlandes Uganda gegen die mit dem Islamischen Staat (IS) verbundene Rebellengruppe ADF (Allied Democratic Forces) vorgehen. Die seit den 1990er Jahren in der Region aktive ADF soll nach UN-Angaben seit Beginn des Jahres mehr als 200 Menschen getötet und 40.000 in die Flucht vertrieben. 2020 soll sie für den Tod von etwa 850 Menschen verantwortlich gewesen sein. In der von Gewalt geplagten Krisenprovinz Nord-Kivu sind aber mehrere Rebellengruppen aktiv.