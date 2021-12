Wir kämpfen um unser Überleben

Tiergarten Schönbrunn: Der älteste Zoo der Welt kämpfte sich mit aller Kraft durch den mittlerweile vierten Lockdown. Doch die Kosten für Futter, Energie, Personal sind auch währenddessen ganz normal weitergelaufen - die „Krone“ berichtete. Mit rund 75 Prozent machen auch im bekannten Tiergarten die Eintrittsgelder normalerweise den Großteil der Einnahmen aus. Mit Optimismus und viel Zuversicht blickt man trotzdem in die Zukunft und hofft auf 2022. „Das Interesse am Tiergarten ist erfreulicherweise enorm groß, und somit werden wir auch nächstes Jahr wieder tolle Besucherzahlen haben. Die hohe Qualität der Tierpflege steht bei uns außerdem immer an erster Stelle, Lockdown hin oder her. Gerade in diesem Bereich, der ja den Kernbereich in einem Tiergarten darstellt, ist alles unverändert“, so Johanna Bukovsky, Sprecherin des Schönbrunner Tiergartens, hoffnungsvoll.