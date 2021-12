Oh Madonna! „So kann es nicht weitergehen“

Schlechtestes Madonna-Ergebnis

Der „Rest“ konnte keine Schadensbegrenzung betreiben. So war Michi Matt als 20. unser Bester - das schlechteste Madonna-Ergebnis für Rot-Weiß-Rot. Der Tiroler, der seit drei Jahren nicht mehr aufs Weltcup-Podest fuhr (Rang drei in Madonna 2018), sprach Klartext: „Traurig, wenn einer wie ich nur Slalom fährt und es dann trotzdem nicht hinbringt.“ Matt will nach einer kurzen Weihnachtspause „den Schlüssel zum Erfolg finden“. „Es muss mit allen Beteiligten alles analysiert und hinterfragt werden. Und dann muss etwas passieren. So kann es nicht weitergehen.“