Blauer Ex-Minister entsetzt: „Kickl-FPÖ unwählbar“

Rabiat-Kurs verschreckt vor allem ältere Parteimitglieder

Tatsache sei aber auch, dass ältere Parteimitglieder („70 plus“) dem Kickl-Kurs mehrheitlich kritisch gegenüberstehen, weil sie Angst vor Corona haben: „Das merkt man an den Stammtischen.“ Diese Gruppe sei in der Partei jedoch deutlich in der Minderheit. Und: Wer bei der FPÖ Mitglied wird, tue das in der Regel aus tiefer ideologischer Überzeugung - die meisten würden daher auch nicht „nur wegen des Themas XY“ der Partei den Rücken kehren.