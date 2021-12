128.000-Euro-Uhr bei Gerangel in Wien gestohlen

Zum Diebstahl kam es bereits am 6. August - Tatort war die Wiener Innenstadt. Der 54-Jährige war gegen 0.45 Uhr gerade in Begleitung am Hof unterwegs, als plötzlich die drei unbekannten Männer näherkamen. Einer von ihnen habe den 54-Jährigen plötzlich am Arm gepackt und daran gezogen, danach ergriff er mit den beiden anderen Begleitern die Flucht in Richtung Judenplatz. Dass die Luxusuhr fehlte, bemerkte das Opfer allerdings erst später.