Obdachloser in Wiener Park zu Boden gestoßen – tot

Er wurde von einem Zeugen wiedererkannt, ebenfalls im Loquaipark in Wien-Mariahilf. Der Mann, der sich bereits bei der Tat am 27. Juni an dem Ort befunden hatte, alarmierte die Polizei. Der 29-jährige wiedererkannte Slowake wurde festgenommen und zeigte sich in seiner Einvernahme nicht geständig. Er sitzt nun in einer Justizanstalt.