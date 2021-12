Jetzt auch Impfstation in Wiener Moschee eröffnet

Die Aktion geschieht in Kooperation der Islamischen Glaubensgemeinschaft mit der Stadt Wien. „Ich bin zuversichtlich, dass ein in vertrauter Umgebung zur Verfügung gestelltes Impfangebot innerhalb der muslimischen Community auf großen Zuspruch stoßen wird“, erklärte IGGÖ-Präsident Ümit Vural per Aussendung.