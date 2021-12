Muster kritisiert Thiem: „Sollte mehr Feuer haben“

Thiem hatte am Wochenende wegen einer in Dubai erlittenen Erkältung überraschend die Heimreise nach Österreich angekündigt und für den Teambewerb ATP Cup sowie für das Turnier in Sydney abgesagt. Zudem ließ der Tennis-Weltranglisten-15. seinen Start bei den am 17. Jänner beginnenden Australian Open in Melbourne offen. „Wir werden Ende Dezember eine finale Entscheidung treffen“, so Thiem.