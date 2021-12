„Thiem spielt in Australien wohl gar nicht mehr“

Es weihnachtet sehr in dieser Folge von „Krone oder Kasperl“. Das zeigt sich einerseits daran, dass ausnahmsweise beide Peters, also Frauneder und Moizi, in der Sendung bei Michael Fally zu Gast sind, und andererseits daran, dass genau diese Dreier-Konstellation am Sendungsende musiziert und singt. Dazwischen wird viel gesprochen und sinniert: unter anderem über Kathi Liensbergers positiven Corona-Test, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Manuel Feller, Patrick Feurstein, die UEFA, Felix Auböck und Dominic Thiem. Moizi: „Ich glaube, dass Thiem wohl gar nicht mehr in Australien spielen wird.“