Thiem rutscht in der Weltrangliste weiter ab

Der an seinem Comeback arbeitende Dominic Thiem hat in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste wieder zwei Plätze verloren und ist nun 14. An der Spitze hat Paris-Sieger Novak Djokovic seinen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Daniil Medwedew auf 3300 Zähler ausgebaut. Neue Nummer drei ist erstmals seit April 2019 wieder Wien-Sieger Alexander Zverev, der Stefanos Tsitsipas trotz gleicher Punkteanzahl überholte.