Thiem trotz Absage: „Prozess läuft nach Plan“

Tennisprofi Dominic Thiem will das Comeback nach seiner Absage in Abu Dhabi beim mit Jahresbeginn startenden ATP-Cup in Sydney geben. „Ich bin optimistisch, dass ich da dabei bin. Das ist definitiv das Ziel“, erklärte der Niederösterreicher am Mittwoch im Rahmen eines Medientermins. Die Absage beim Einladungsturnier in den Emiraten sei nicht überraschend gekommen. Er sei noch nicht voll fit, ein Match über die volle Distanz zu bestreiten.