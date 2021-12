Schulskikurse wackeln: Heimische Herbergen hoffen

Vor Corona wurden mehr als 9000 Gutscheine für Wintersportwochen und fast 35.000 Bons für Halbtages-Skikurse des Landes Oberösterreich in Volksschulen und Kindergärten eingelöst. Auf diesem Niveau befinden sich die aktuellen Buchungszahlen natürlich nicht. Dennoch sehen sie relativ gut aus. „Das liegt vor allem an der Kulanz der Betriebe gegenüber den Schulen, für die sehr günstige Stornobedingungen herrschen – was für uns Unternehmer dagegen weniger vorteilhaft ist“, sagt Georg Schürrer vom Jugendparadies Lindenhof in Spital am Pyhrn.