Pöltl und Spurs: Das Auf und Ab geht munter weiter

Das Auf und Ab der San Antonio Spurs in der National Basketball Association (NBA) geht weiter. Nur zwei Tage nach dem 128:126 bei Utah Jazz haben die Texaner am Sonntag (Ortszeit) bei den Sacramento Kings 114:121 verloren. Jakob Pöltl verbuchte vier Punkte, acht Rebounds, drei Assists, zwei Blocks und einen Steal. Der Wiener war 33:48 Minuten im Einsatz. Bereits am (heutigen) Montag geht es ebenfalls auswärts gegen die LA Clippers.