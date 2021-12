Transfercoup: Hartberger holen Meister-Kicker

„Ich freue mich, Teil der Hartberg-Familie zu sein. Hier ist das Umfeld sehr familiär und da sind wir auch schon beim Punkt. Die Familie ist für mich sehr wichtig. Ich habe jetzt ein halbes Jahr in Luzern hinter mir. Eine sehr bedeutsame Zeit, die nicht einfach für mich war. Viele verlorene Spiele, die Verletzung und keine Familie dort, die in Österreich geblieben ist. Ich habe aber sehr viel gelernt in der Schweiz, du fühlst dich dann aber nicht wohl und suchst deshalb nach Lösungen, die mir jetzt Hartberg geboten hat. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat und dass der Transfer zustande gekommen ist. Ich will der Mannschaft helfen mit meiner Erfahrung, mit meinem Alter und den Stationen, die ich bereits als Spieler hatte. Jetzt freue ich mich auf die Vorbereitung und auf die Mannschaft. Ich kenne einige Spieler von früher, mit denen ich zusammengespielt habe. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und wir sehen uns dann alle im neuen Jahr im Stadion“, so Farkas nach seinem Transfer.