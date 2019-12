Farkas: „Ich dachte kurz, dass das mein Ende ist“

Wie siehst du die Geschehnisse der letzten zwei Monate in der Retrospektive?

Als eine Phase, die sehr lehrreich war. Ich muss mich bei meiner Familie, meinen Freunden und vor allem bei meiner Freundin Chrisi bedanken, die nie von meiner Seite gewichen ist. Das hat mir gezeigt, wie wichtig sie ist. Ohne sie hätte ich das nicht so schnell verkraftet. In den ersten ein, zwei Wochen war das Risiko hoch, noch einen Schlaganfall zu haben. Ich durfte nur aus dem Krankenhaus raus, weil sie gesagt hat, dass sie rund um die Uhr auf mich schaut. Sobald ich länger im Bad war, hat sie sofort nach mir geschrien, gefragt, ob eh alles passt. Ihre Angst war groß und hat mir gezeigt, dass das alles nicht ohne war. Auch meine Familie war drei Tage bei mir. Ich werde immer in ihrer Schuld stehen. Das hat uns alle extrem zusammengeschweißt. Ich bin aber davon überzeugt, dass das nie wieder passieren wird. Gleichzeitig höre ich jetzt mehr auf meinen Körper. Zum Glück kann ich daher sagen: Ich bin fast wieder ganz der Alte! Nur die Nervenbahnen in der rechten Hand sind noch etwas eingeschränkt.