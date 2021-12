SPÖ für Veröffentlichung aller Ministeriumsstudien

Die SPÖ werde ein Gesetz einbringen, welches eine Veröffentlichungspflicht für mit öffentlichen Geldern finanzierten Studien vorsieht, kündigte Leichtfried gegenüber der APA an. Neben der von der SPÖ bereits geforderten internen Revision in allen türkisen Ressorts sollen in einem ersten Schritt alle Studien der Ministerien aus den letzten Jahren veröffentlicht werden.