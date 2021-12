Linzer trat bei acht Autos Seitenspiegeln herunter

Eine 31-Jährige aus Linz beobachtete am Sonntag gegen 2.40 Uhr früh in der Klausenbachstraße einen Mann, der von dort geparkten Pkw mehrere Seitenspiegel heruntertrat. Aufgrund einer guten Täterbeschreibung konnte der Verdächtige kurze Zeit darauf an der Straßenbahnhaltestelle „Ferdinand-Markl-Straße“ angetroffen werden. Dabei handelte es sich um einen 48-Jährigen aus Linz.