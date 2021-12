Maria Rain: Neuer Hochwürden als Baumeister

Pünktlich zum Marienhochfest am 8. Dezember wurde in der Maria Rainer Wallfahrtskirche die Amtseinführung von Ulrich Kogler als Pfarrer gefeiert. Der 33-Jährige ist einer der jüngsten Pfarrer in Kärnten. „Nach meiner Zeit im steirischen Priesterseminar kam ich 2016 nach Kärnten und wurde Pastoralpraktikant in Ferlach“, erklärt Kogler. In der Büchsenmacherstadt machte sich der Obersteirer als Bauherr einen Namen. „Ich war für die Fassadenrenovierung der Ferlacher Stadtpfarrkirche zuständig und habe das Beleuchtungskonzept mitentwickelt.“