Urfahranermarkt könnte 2022 im Juni stattfinden

„Wir haben alle keine Kristallkugel, aber wir wissen, dass uns die Pandemie auch in den nächsten Monaten begleiten wird. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit den Beschickern dazu entschlossen, parallele Planungen anzustellen“, klärt Lang-Mayerhofer auf. Man hoffe zwar, dass der Frühjahrsmarkt zum ursprünglichen Termin ab 30. April stattfinden wird können, doch sollte dies aufgrund der dann vorherrschenden Corona-Situation nicht möglich sein, will man einen Ersatztermin ins Auge fassen. Durchaus sinnvoll, hatten Forscher der Universität Oxford doch ermittelt, dass das Coronavirus und seine Mutationen im Sommer deutlich weniger ansteckend ist als im Winter. „Das genaue Datum müssen wir erst definieren. Aber es sollte ein Termin vor den Sommerferien, am ehesten wohl im Juni sein“, so die Märktereferentin.