Samsung zeigt zweifach faltbares OLED-Smartphone

Samsung zeigt anlässlich der diesjährigen SID Display Week, wie sich das Leben durch flexible OLED-Bildschirme künftig - so der Hersteller - „verändern könnte“. In einem Video demonstriert der Elektronikkonzern unter anderem ein zweifach faltbares und ein ausziehbares Smartphone-Display sowie ein Notebook, bei dem die Tastatur durch einen zweiten Bildschirm ersetzt wird. Manches davon ist so oder so ähnlich bereits von der Konkurrenz vorgestellt worden oder sogar auf dem Markt erhältlich. So hat beispielsweise Lenovo mit seinem Yoga Book ein Notebook mit Touchscreen-Keyboard im Angebot. Inwiefern Samsung seine Visionen Wirklichkeit werden lässt, bleibt abzuwarten.