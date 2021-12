Neuer Rekord: 2G-Regel treibt Impfungen voran

Pause gibt es auch für das Impfen: Zumindest am 24. und 25. Dezember, genauso wie am 1. Jänner. Dafür gibt es zu Silvester ein extra langes Impfen von 10 bis 20 Uhr. Am 26. Dezember wird außer in Mürzzuschlag, Murau und Schladming von 8 bis 14 Uhr geimpft. An diesem Tag sowie am 19. Dezember wird außerdem dem Kinderimpfen ohne Termin besondere Aufmerksamkeit geschenkt.