FIA ebnet den Weg für Volkswagen in die Formel 1!

In Branchenkreisen hieß es, dass allein für die Vorleistungen wohl mindestens eine Milliarde Euro nötig seien - für die Entwicklung des Motors, die Fertigung der Rennautos, den Windkanal und Ähnliches. Dazu kämen jährliche Kosten. Die FIA hatte am Mittwochabend in Paris Kernpunkte des ab 2026 geltenden Regelwerks veröffentlicht, durch das die Formel 1 umweltfreundlicher werden soll. Der 1,6-Liter-V6-Motor wird zwar beibehalten, die elektrische Leistung des Hybridsystems aber von 120 auf 350 Kilowatt (475 PS) fast verdreifacht. Für den Verbrennerteil sollen nachhaltige Kraftstoffe eingesetzt werden, also Biosprit oder eFuels.