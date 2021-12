Greber einziger Lichtblick bei ÖSV-Slalomdebakel Kopieren

Mit Rang 31 erreichte der Mellauer Jakob Greber beim Slalom in Obereggen (It) sein bislang bestes Europacup-Resultat und verpasste seinen Premierenpunkt nur knapp. Allerdings war der 18-Jährige der beste Österreicher, was ein ordentliches Debakel bedeutete. Nicht nach Wunsch lief es auch für die Lecherin Magdalena Egger, die beim Europacup-Slalom im Ahrntal (it) nicht über Rang 24 hinauskam. Grund zur Freude gab es hingegen bei den Läufern des Projekts GOING FOR GOLD 2022.