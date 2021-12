Spitalsmitarbeiter und Impfgegner auf der Straße

Pflegekräfte sowie Mediziner und Medizinerinnen des Ordensspitals der Barmherzigen Brüder traten am Mittwoch um 12.15 Uhr vor ihr Krankenhaus in Linz. Insgesamt verdeutlichten in acht oberösterreichischen Ordensspitälern und elf konfessionellen Pflegeheimen Beschäftigte mit Aktionen ihre dramatische Arbeitssituation.