Leukämiekranken eine zweite Chance geben

Anruf wegen Spende

Knapp drei Jahre später kam dann ein Anruf, dass er vielleicht mit seinen gesunden Stammzellen ein Leben retten könne. Nach einigen Untersuchungen stand fest: Eine Spende ist möglich. Im November war es dann so weit: Schindler fuhr ins AKH nach Wien. Nach der Entnahme musste er kurz warten, um zu erfahren, ob die entnommenen Stammzellen ausreichten. „Es war alles okay, und ich bin wieder nach Hause gefahren“, so Schindler.