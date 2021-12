Felix Loch verpasst Igls-Weltcup wegen Corona

Deutschlands Rodel-Olympiasieger Felix Loch (32) verpasst nach einem positiven Corona-Test den Weltcup in Innsbruck-Igls am Wochenende. „Schlitten in die Ecke stellen, positiv bleiben, negativ werden!“, gab der Gesamtweltcup-Sieger des Vorjahres sein Motto aus der häuslichen Quarantäne via Instagram preis.