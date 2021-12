Den Baum für Weihnachten einfach selber bauen

Einer in Grün, ein anderer in Braun - aus Papier gebastelte Hirsche hängen an der Wand des Arbeitszimmers, in dem Simon Leckner derzeit an einer neuen Figur tüftelt. „Ein Wildschwein soll’s werden“, verrät der 30-Jährige, der bei seiner Ausbildung zum Volksschullehrer den Grundstein für die Selbstständigkeit legte, als er mit Kindern ein 3D-Herz samt Bilderrahmen aus Papier zusammenbaute.