33-jähriger jagte Mann mit Schusswaffe

Heftige Szenen gestern Abend am Hauptbahnhof Salzburg. Der Halbbruder eines 33-jährigen wurde durch einen Schlag ins Gesicht am Kiefer verletzt. Infolge dessen zückte er eine Waffe, lief dem 22-jährigen hinterher und bedrohte ihn wild gestikulierend, so berichtet die Polizei. Laut eigenen Angaben habe der Mann die Waffe gezogen, um sich gegen vermeintliche Angreifer zur Wehr zu setzen. Als die Polizei eintraf stellte sich heraus, dass es „nur“ eine Schreckschusspistole war.