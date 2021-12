Beim Volleyball-Meister hängt der Haussegen schief

Mit gemischten Gefühlen

Fokus und Ruhe braucht der UVC, wenn es in den Titelkampf geht. „Das Selbstvertrauen ist nicht so groß, wir starten mit gemischten Gefühlen“, so Kratz. Wie schon in der Vorsaison, als auch nur ein MEVZA-Spiel gewonnen wurde. Aber der Pokal am Ende doch in Graz blieb.