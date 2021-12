Müller lacht über UEFA und freut sich auf Salzburg

Wenige Minuten nach der zweiten Ziehung der UEFA postete Müller auf Instagram es eine Botschaft an seine Fans. „So, Champions-League-Auslosung Take two“, startet der Bayern-Star, dessen Wunschlos immer Österreichs Meister war. „Jetzt haben wir Salzburg bekommen, vom Fahren her natürlich mit kürzeren Wegen. Wir haben schon letztes Jahr gegen Salzburg gespielt in der Gruppenphase, das waren intensive Spiele“, erinnert sich Müller.