Felix Gurschler zieht die rote Hose aus

Im Alter von fünf Jahren fing das Eigengewächs 2003 mit dem Fußballspielen auf der Birkenwiese an, damit verabschiedet sich der dienstälteste Spieler des gesamten Vereins. Felix durchlief den gesamten Rothosen-Nachwuchs und ist seit 2015 fester Bestandteil der Kampfmannschaft. Insgesamt absolvierte Gurschler 343 Partien für die Rothosen, davon 183 bei der Kampfmannschaft und den Juniors. In jenen 343 Partien erzielte der Rechtsfuß 82 Tore. Galt „Gurschi“ früher als torgefährlich, wanderte er im Laufe der Jahre auf dem Feld auf die Verteidiger-Position zurück. Seit dem Aufstieg in die 2. Liga absolvierte Felix 56 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse, in den letzten Monaten verhinderten hartnäckige Sprunggelenksprobleme weitere Einsätze.