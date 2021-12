Tom Bradys Buccaneers gewinnen gegen Buffalo Bills

Mit Beginn des dritten Quarters drehten die Bills dann doch noch auf. Quarterback Josh Allen verkürzte mittels Run höchstpersönlich auf 24:10. Dawson Knox und Gabriel Davis sorgten für zwei weitere Touchdowns seitens Buffalo, Tyler Bass erzielte per Field Goal sogar den Ausgleich, was eine Verlängerung zur Folge hatte. In der Overtime war es dann Bucs-Receiver Breshad Perriman, der den Ball nach einem Pass von Tom Brady 50 Yards in die Endzone trug und damit den 33:27-Sieg für Tampa Bay besiegelte.