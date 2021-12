3251 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Am Montag (Stand: 9.30 Uhr) sind vom Krisenstab 3251 neue Corona-Fälle vermeldet worden, die in den vergangenen 24 Stunden ins Epidemiologischen Meldesystem (EMS) eingespeist wurden. In diesem Zeitraum kamen 54 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, ums Leben. Die Auslastung der Spitäler stieg leicht an: Neun Patienten kamen auf den Normal-, zehn auf den Intensivstationen hinzu.