ÖHB verabschiedet sich mit Sieg von „Corona-WM“

Österreich konnte sich trotz des Sieges in Hauptrundengruppe 4 auf Platz vier verbessern, wird die WM - abhängig von den letzten Spielen in den anderen Gruppen - auf den Rängen 13 bis 16 beenden. In insgesamt sechs Spielen (inkl. Vorrunde) gab es zwei Siege, der erste war gleich im ersten Spiel gegen China gelungen. Weiters gab es knappe Niederlagen gegen Argentinien (29:31) und Japan (30:32), nur gegen Brasilien (31:38) und Spanien (19:31) war man ohne Chance.