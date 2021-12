Große Lawinengefahr und keine Entspannung in Sicht

Angespannt und tückisch: So beschreiben die Experten die Lawinensituation am Wochenende in Tirol. Auch am Freitag wird die Gefahr gebietsweise „groß“ (Stufe 4) bzw. „erheblich“ (Stufe 3) sein. Daran dürfte sich über den Sonntag hinaus wenig ändern. Die Tiroler Bergrettung rät Wintersportlern zu defensivem Verhalten!