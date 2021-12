Schwangere (25) bei Unfall in Innsbruck verletzt

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Samstag in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Bei der Einfahrt zu einem Supermarkt streiften zwei Autos an der Stoßstange. Eines der Fahrzeuge wurde von einer Schwangeren gelenkt, die danach ein Ziehen im Bauch spürte. Die Lenkerin des anderen Autos machte sich aus dem Staub. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.