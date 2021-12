Drogen-Brüder bekamen fünf und sechs Jahre Haft

So richtig spannend wird es ab übermorgen, Dienstag, wenn der Kopf der Drogenbande sich in einem eigenen Prozess in Linz verantworten muss. Er soll über Familienmitglieder, die noch in dem Karibikstaat leben, die Schmuggelfahrten organisiert und auch den Zahlungsverkehr abgewickelt haben. 200 Kilo Kokain sollen so vor allem nach Österreich, aber auch in andere europäische Länder und die USA gebracht worden sein. Der Straßenverkaufswert betrug 16 Millionen Euro.