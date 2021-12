Großprozess gegen Kokain-Schmuggler in Linz

Eine Woche lang dreht sich am Landesgericht Linz alles um die Droge Kokain. Eine Bande soll 200 Kilogramm von der Dominikanischen Republik nach Österreich gebracht und verkauft haben. Der Straßenverkaufswert beträgt 16 Millionen Euro. Am gestrigen Donnerstag mussten vier Kuriere vor dem Schöffensenat in Linz Platz nehmen. Die vier Angeklagten im Alter von 37 bis 40 Jahren sollen die „heiße Ware“ illegal eingeführt haben. Die Drogen wurden dabei in kleinen Schlüsselanhängern oder in den Gestängen von Rollkoffern versteckt. Für jede Lieferung soll es zwischen 3000 und 4000 Euro Bezahlung gegeben haben.