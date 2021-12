Aus Mangel an Laienrichtern: Prozess platzte

Geplatzt ist am Freitag in Graz ein Prozess wegen versuchten Mordes - und zwar schlicht, weil neun Laienrichter ihrer Pflicht nicht nachgekommen sind und unentschuldigt fern blieben. Das kann für die Geschworenen jetzt aber richtig teuer werden. Denn der Schwurgerichtshof kann sie zu saftigen Ordnungsstrafen verdonnern. Bis zu 1000 Euro wären in diesem Fall möglich. Ob es das wert war?