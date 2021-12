Ireland Baldwin erschrocken über Zustand von Vater

„Nicht er selbst“

Etwas, das den Schauspieler natürlich beschäftigt und niemals loslassen wird. Ireland Baldwin verriet nun, dass er sie kürzlich in ihrem Zuhause in Portland im US-Bundesstaat Oregon besucht hat. Sie sei erschrocken über seinen Gemütszustand gewesen. „Es tut unglaublich weh, den eigenen Vater so verletzt zu sehen“, sagte sie in der ProSieben-Show „red“. Die Erschöpfung und das Leiden - „er leidet sehr schlimm“ - seien ihm ins Gesicht geschrieben. „Er ist nicht er selbst“, schilderte das Model traurig.