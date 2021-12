Baldwin weint im TV: „Ich habe nicht abgedrückt“

Knapp sechs Wochen nach dem tödlichen Schuss bei einem Western-Dreh hat Hollywood-Star Alec Baldwin in einem einstündigen Interview mit dem Sender ABC über die Momente gesprochen, als die Kamerafrau Halyna Hutchins am Set von einer echten Kugel getroffen wurde und starb. Der Sender veröffentlichte am Mittwoch knapp zwei Minuten aus dem Gespräch, das am Donnerstag ausgestrahlt werden soll. In dem Interview bricht der 63-Jährige mehrmals in Tränen aus und beteuert: „Ich habe nicht abgedrückt.“