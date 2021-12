Die schönsten Weihnachtsfilme zu den Feiertagen

Richtig kuschelig wird es dann ab 20:15 Uhr. Hart gesottene Weihnachtsfans haben dann die Qual der Wahl und müssen sich zwischen alten Klassikern und neuen Highlights entscheiden. Was an Weihnachten auf keinen Fall fehlen darf, sind die berühmten Sissi-Filme. ORF 2 zeigt am Abend den ersten der drei Teile.