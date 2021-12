Ab 17 Uhr LIVE: TSV Hartberg gegen Wolfsberger AC

Der WAC (30 Punkte) darf diesbezüglich mehr als zuversichtlich sein. Mit einem Sieg wäre Hartberg (20) bei noch vier ausstehenden Runden im Grunddurchgang endgültig abgehängt. Lassen auch die Austria, Rapid und Ried (je 21) Punkte liegen, ist den Kärntnern die Meistergruppe kaum noch zu nehmen. Hartberg fehlt auf Platz acht liegend nur ein Punkt auf den Fünften Rapid. Der erste Saisonvergleich ging an die Blauweißen: Hartberg siegte in Wolfsberg nach zwei Treffern in den ersten 20 Minuten mit 3:1. Daheim hat der TSV in vier Duellen in der Bundesliga aber noch keinen Sieg (0-2-2) gegen den WAC geholt.