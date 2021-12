NBA: Pöltl feiert mit Spurs einen Start-Ziel-Sieg

Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen 123:111-Start-Ziel-Sieg gegen die Denver Nuggets gefeiert. Sie lagen über 48 Minuten nie im Rückstand. Für Jakob Pöltl standen je neun Punkte und Rebounds sowie sieben Assists und zwei Blocks in 29:37 Minuten Einsatzzeit zu Buche.